«Не способен понимать»: суд проверит психику отца Маркл по делу о детской порнографии

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Василиса Власова
Василиса Власова 34 0

У обвиняемого подозревают проблемы ментального характера.

Отца Меган Маркл отправили на психиатрическую экспертизу

Фото: www.globallookpress.com/Channel 9 / 60 Minutes

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Суд США отправил отца Меган Маркл на психиатрическую экспертизу

Американский суд постановил провести психиатрическую экспертизу Томаса Маркла-старшего — отца Меган Маркл, супруги принца Гарри. Об этом проинформировал телеканал CBS. Ему предъявлены обвинения в хранении детской порнографии. 

«Он не способен понимать характер и последствия разбирательства против него или надлежащим образом участвовать в своей защите»,  — сказала судья Линдси Гриффин в эфире.

Гриффин сделала акцент на пожилой возраст обвиняемого (Томасу Марклу-старшему 82 года — Прим. ред.) и проблемы с памятью. 

Кроме того, она допустила возможность наличия у него ментальных расстройств. В связи с этим медицинскому специалисту надлежит подготовить развернутое заключение о здоровье Маркла к 20 ноября.

Ранее полиция Филиппин заявила о проведении расследования в отношении отца Меган Маркл. Он подозревается в хранении материалов, имеющих отношение к сексуальному насилию над несовершеннолетними. По информации правоохранителей, речь идет о «сотнях, если не тысячах» фотографий.

Маркла-старшего взяли под стражу по выдвинутым обвинениям. Задержание произошло непосредственно в специализированном пансионате во Флориде. Впоследствии Томас все же был освобожден под залог. Вину он не признал. Мужчину вернули в то же учреждение для престарелых.

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