Крокодил, позолота и «Роллс-Ройс»: куда могли уйти миллиарды на защиту Киева

Пентхаус с крокодилом нашли у фигуранта дела о хищении миллиардов на энергетику

Пока жители Киева сталкиваются с перебоями в подаче электричества и воды, украинские правоохранители расследуют возможное хищение миллиардов гривен, выделенных на защиту столичных энергообъектов. Обыски у одного из фигурантов привели оперативников в роскошный пентхаус с позолотой, мрамором, «Роллс-Ройсом» и даже живым крокодилом.



Как средства на энергетическую безопасность могли превратиться в личную роскошь — разбиралась корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Коррупционный контраст по-украински: блэкаут в Киеве, вставшее метро, вода по расписанию и особняк того, кто, предположительно, умело освоил миллиарды, выделенные на защиту столичных электроподстанций.

Размах царский. Позолота, вычурный декор, фигуры рыцарей в мраморных арках, бассейн — куда же без него, отдельный лифт, который доставляет гостей, а теперь вот и полицию, прямиком в многоуровневый пентхаус. В гараже — «Роллс-Ройс». На стенах — поистине удивительные предметы искусства. Как, например, вот этот портрет: на нем предполагаемый владелец всей этой роскоши с оттенком безумия.

Из позолоченной рамы сурово взирает на простых смертных Владислав Соколов. Бизнесмен из Днепропетровска и фигурант уголовного дела о воровстве на госконтрактах. По версии следствия, именно он поставлял металл для защитных конструкций по завышенным ценам, за счет чего получил почти два миллиарда гривен.

«Зачем нам планы устойчивости, на которые выделялись и выделяются миллиарды, а потом мы видим крокодилов и разные интересные вещи, которые строятся вместо защиты энергетики?» — сказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк*.

По материалам следствия, с фигурой Соколова связаны компании «Сталь Плюс» и «Тризуб». Они должны были обеспечить металлом защитные саркофаги для энергоинфраструктуры Киева. Контролировать ход работ назначили заместителя министра реконструкции, инфраструктуры и транспорта Олейника. Который, удивительное совпадение, поспешил покинуть пост, как только стало известно про обыски в особняке с крокодилом.

«1,8 миллиарда получили две фирмы, которые были выбраны без конкурса на строительство объектов в Киевской области. Эти фирмы связаны, как свидетельствуют материалы уголовного дела, с бывшей работницей аппарата Верховной рады Украины», — сказал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В этой истории, как пишут журналисты, все повязаны со всеми. Депутаты, строители, подрядчики. Защитные сооружения в итоге в полном объеме не построены, в чем не раз убеждались простые киевляне. Сам же Соколов по-прежнему не задержан, а факт наличия госконтрактов наотрез отрицает.

— У вас есть какие-либо договоры на защиту энергетических объектов?

— Нет.

И пока одни киевляне, недовольные отсутствием света, перекрывают дороги, другие упражняются в остроумии, обсуждая помпезную роскошь пентхауса. С горькой усмешкой признают: крокодилу живется заметно лучше, чем большинству горожан. И теперь, кажется, у коррупционного режима Зеленского появился новый символ — в своей выразительности ничем не уступающий знаменитому золотому унитазу Миндича.

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* — Ярослав Железянк и Алексей Гончаренко внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.