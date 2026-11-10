Вдохновлялся Брейвиком и серийными убийцами: Польша расследует мотив стрелка из Кракова

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

Сейчас проверяются две главные гипотезы.

Мотивы стрелка совершившего теракт в Кракове

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

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Следствие раскрыло два мотива по которым стрелок совершил терак в Кракове

Польское расследование изучает два ключевых мотива, которые заставили 24-летнего Михала Оксиньского устроить массовую стрельбу в центре Кракова. Информацию об этом представителям прессы предоставил глава Минюста Польши Вальдемар Журек.

«Нападающий за несколько месяцев до теракта просматривал сайты, связанные с известным массовым убийством, совершенным Андерсом Брейвиком, поэтому эта линия, о которой мы говорили в самом начале — об экстремизме крайне правого толка, — сейчас нами расследуется», — отметил он на пресс-конференци, передает портал Onet.

По другой версии злоумышленник увлекался серийными убийствами.

«Он пытался подражать определенным драматическим событиям, которые где-то происходили в мире», — добавил Журек.

Трагедия, которую квалифицировали как теракт, произошла седьмого ноября возле улицы Славковской, рядом с Главной площадью города. Оксиньский начал по прохожим из AR-15. Сам стрелок сидел в автомобиле, на нем был бронежилет.

В результате действий стрелка скончались шесть человек. Среди них женщина 51 года из Австрии и мужчина 32 лет из Великобритании. Остальные четверо погибших являлись гражданами Польши.

Различные ранения получили 16 человек. В списке пострадавших иностранцев — одна россиянка.

Сам виновник теракта умер в больнице от ранений, которые он получил в момент задержания.

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