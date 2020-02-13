Ревнивый рыбак задушил свою женщину сетью и утопил тело

Житель Ершовского района Саратовской области задушил свою возлюбленную рыболовной сетью в порыве ревности. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 6 октября 2019 года. Две пары вместе приехали рыбачить к плотине на реке малый Узень. К вечеру 34-летний мужчина почувствовал усталость и пошел спать. Заснуть у него так и не получилось.

Вернувшись обратно к компании, он увидел свою 47-летнюю подругу в автомобиле со вторым мужчиной. Последний оказывал той знаки внимания, пока его женщина спала.

Заподозрив подругу в неверности, первый мужчина вывел ее из автомобиля и повел в сторону плотины. Когда они вышли из зоны видимости, он начал с ней ругаться. В ходе ссоры обвиняемый ударил возлюбленную по лицу, отчего она упала на колени. Тогда он поднял с земли рыболовную сеть и задушил ее. Тело столкнул в водоем.

На поиски трупа ушли несколько недель — его обнаружили только в конце октября. Ревнивец тем временем уехал в другой район Саратовской области, где его и задержали. На допросе он дал признательные показания, а затем показал на месте, как все произошло. Сейчас мужчина находится под арестом. Скоро суд рассмотрит его дело по существу.