Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали первые фото новорожденной дочки
Знаменитости опубликовали фотосессию, на которой запечатлели трогательные минуты в первые минуты после родов.
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Фото, видео: Instagram @annakournikova, @enriqueiglesias
Энрике Иглесиас и Анна Курникова опубликовали в Instagram первые фотографии новорожденной дочки. Малышка появилась на свет 30 января 2020 года.
К слову, живущие достаточно закрытой жизнью знаменитости опубликовали фотосессию, на которой запечатлели трогательные минуты в первые минуты после рождения малышки.
44-летний испанский певец присутствовал на родах. На размещенных в своем аккаунте снимках он позирует с дочкой на руках. На исполнителе надеты зеленый больничный халат, шапочка для волос и маска. Счастливый отец на фото с любовью всматривается на маленький комочек радости. Девочка на фотографиях позирует в полосатой шапочке, украшенной бантом.
38-летняя Анна Курникова загрузила снимок несколькими минутами позже. На фото она, широко улыбаясь, лежит на больничной койке вместе со своей маленькой дочкой.
О пополнении в звездном семействе стало известно в конце января, когда в СМИ появились фотографии, где прославленная теннисистка прогуливается в обтягивающих лосинах и свободной куртке. В объектив папарацци попал и сильно округливший живот знаменитости.
А несколько дней назад в эфире радиостанции о рождении малыша проговорился брат певца Хулио Иглесиас-младший. Однако он не назвал ни даты родов, ни пола ребенка.
Анна и Энрике вместе уже 18 лет. Многие предполагают, что они уже давно женаты, но официального подтверждения этому нет. У пары подрастают также двухлетние Люси и Николас. В 2017 году рождение двойняшек стало полной неожиданностью для всех. Уж, сколько раз таблоиды разводили влюбленных. Однако, они продолжают быть вместе и искреннее счастливы. А в связи с тем, что они ведут достаточно закрытый образ жизни, то редкие кадры из семейного архива, которые они публикуют в Instagram, сразу же вызывают шквал интереса и миллионы просмотров.
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