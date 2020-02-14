Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Центральное командование США предполагает, что все это было предназначено для повстанцев-хуситов в Йемене, что нарушает резолюцию Совбеза ООН.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /US Navy, Twitter @LostWeapons, @HosseinDalirian, YouTube @Gaby Arancibia
Корабль военно-морских сил (ВМС) США 9 февраля захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами. Об этом накануне сообщило американское Центральное командование.
По данным РИА Новости, было изъято 150 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Дехлавие», которые являются иранскими копиями российских ПТУР «Корнет», «компоненты оружия» иранского происхождения, включая ракеты класса «земля-воздух» и многое другое.
Центральное командование США предполагает, что все это было предназначено для повстанцев-хуситов в Йемене, что нарушает резолюцию Совбеза ООН.
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