Состоящий на ПНД москвич порезал своих родственников

Состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере житель Москвы с ножом напал на своих родственников. ЧП произошло рано утром в квартире на Ленинском проспекте.

Как стало известно 5-tv.ru, ранения получили три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. «Скорую» для пострадавших вызывал, прибывший на место происшествия сотрудник полиции.

Предварительно, в результате нападения пострадали мать и дедушка с бабушкой задержанного мужчины.