Фильм «Лед 2». Как зрители встретили премьеру?

В российских кинотеатрах премьера! Долгожданное продолжение истории, покорившей сердца миллионов — на экраны вышел фильм «Лед 2». Хэппи-энд, отгремевший в конце первого фильма, как выяснилось — лишь начало новых испытаний Нади и Саши.

После свадьбы герои мечтают о ребенке, но счастье рушится в один миг, и романтическая комедия превращается в острую социальную драму. Первые зрители не могли сдержать слез — новый фильм получился еще более пронзительным, чем первый.

Фильм о любви. Фильм о родительской поддержке. Фильм о том, как важно понимать друг друга. «Лед-2» — продолжение успешной первой части, собравшей в российском прокате около полутора миллиардов рублей! Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Никулин выслушал впечатления зрителей.