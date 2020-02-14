Фильм «Лед 2». Как зрители встретили премьеру?
Долгожданное продолжение российского блокбастера уже в кинотеатрах.
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Фото, видео: Кадр из х/ф «Лед 2» (2020 г.) / реж. Ж. Крыжовников
В российских кинотеатрах премьера! Долгожданное продолжение истории, покорившей сердца миллионов — на экраны вышел фильм «Лед 2». Хэппи-энд, отгремевший в конце первого фильма, как выяснилось — лишь начало новых испытаний Нади и Саши.
После свадьбы герои мечтают о ребенке, но счастье рушится в один миг, и романтическая комедия превращается в острую социальную драму. Первые зрители не могли сдержать слез — новый фильм получился еще более пронзительным, чем первый.
Фильм о любви. Фильм о родительской поддержке. Фильм о том, как важно понимать друг друга. «Лед-2» — продолжение успешной первой части, собравшей в российском прокате около полутора миллиардов рублей! Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Никулин выслушал впечатления зрителей.
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