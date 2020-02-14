«Австралийская Кардашьян» восхитила фанатов пышными формами в леопардовом бикини

Блогерша Холли-Дейзи Коффи, более известная как австралийская Кардашьян, вновь порадовала своих поклонников. Девушка выложила в Instagram пикантные фото в леопардовом бикини в лучах рассвета. Пышные формы, стройная талия — фанаты просто не могли удержаться и написали множество лестных комментариев звезде.

Instagram @hollydazecoffeyyy

«Красотка!»

«Просто восхитительна!»

«Ты — лучшая!»

«Ты — прекрасная принцесса! Я люблю тебя!», — восклицали они.

Откровенные снимки Холли-Дейзи — не редкость. Девушка регулярно выкладывает в сеть жаркие снимки с фотосессий, где позирует и в шикарных нарядах, и даже в неглиже. Параметры блогерши, далекие от пресловутых 90-60-90, сводят с ума ее многочисленных поклонников. Они не раз писали, что мечтают оказаться в паре с красоткой. Однако сердце модели уже занято. Последний пост австралийской Кардашьян с подписью «с Днем святого Валентина», как раз посвящен возлюбленному звезды.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Ранее 5-tv.ru показал фото британской Кардашьян в эротичном боди из ванной.