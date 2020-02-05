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«Горячо»: «Британская Кардашьян» вскружила голову фанатам снимком в боди из ванной

, 14:48 | Карина Бернтгольц 2 018

Сексуальный наряд подчеркнул пышный бюст Деми Роуз и не оставил фанатам шансов устоять перед красотой модели.

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Фото, видео: Instagram @demirose

Модель Деми Роуз, известная в социальных сетях как «британская Кардашьян», свела с ума фанатов своей новой фотографией в Instagram. На свежем снимке звезда интернета предстала в дерзком и роковом образе. Она не стала скрывать красоту фигуры под закрытой одеждой, и позировала перед фотографом в одном боди, причем очень возбуждающем и эротичном.

Интригующее декольте подчеркнуло внушительных размеров бюст светской львицы, а шоколадный цвет сексуального наряда прекрасно гармонировал с цветом волос блогера. Снимок получился бесподобным и вызвал бурную реакцию у фолловеров Деми Роуз.

Подписчики давно привыкли к провокационным фотосессиям «горячей штучки», однако на этот раз от восторга у них буквально перхватило дыхание. Некоторые отметили, что «британская Кардашьян» идеально подобрала не только одежду, но также позу и локацию для съемки — судя по всему, фотосессия проходила в ванной.

Instagram @demirose

«Горячо!»

«Жаркая красотка!»

«Я горю!»

«Хочу к вам!»

«Шикарная! Фигура — отпад!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Деми Роуз вышла в свет в ошеломительном платье с оголенной спиной.

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