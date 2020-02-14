Турция усилила охрану посольства РФ в Анкаре

Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре. Это связано с угрозами, которые поступают нашему послу Алексею Ерхову.

Дипломат рассказал, что обострение обстановки в Сирии и гибель турецких военнослужащих вызвали волну антироссийских комментариев в социальных сетях. Многие авторы грозят расправой лично послу.

Ерхов назвал ситуацию «безумием» и напомнил, что подобное наблюдалось в 2016 году, когда в Анкаре был убит его предшественник на этом посту Андрей Карлов.