Турция усилила охрану посольства РФ в Анкаре
Дополнительные меры безопасности предприняты из-за угроз, поступающих российскому послу Алексею Ерхову в связи с обострением обстановки в Сирии.
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Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре. Это связано с угрозами, которые поступают нашему послу Алексею Ерхову.
Дипломат рассказал, что обострение обстановки в Сирии и гибель турецких военнослужащих вызвали волну антироссийских комментариев в социальных сетях. Многие авторы грозят расправой лично послу.
Ерхов назвал ситуацию «безумием» и напомнил, что подобное наблюдалось в 2016 году, когда в Анкаре был убит его предшественник на этом посту Андрей Карлов.
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