Видео с места, где нашли мертвой гражданскую жену экс-прокурора Северной Осетии

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Игорь Рязов
Эксклюзив 38

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых запечатлены дом и приусадебный участок бывшего госслужащего.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, 5-tv.ru

Тело гражданской жены бывшего прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева нашли на территории его приусадебного участка. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия.

На кадрах видны высокий блочный забор, за которым находятся дом и несколько пристроек. Чтобы попасть на территорию участка, нужно пройти через высокие ворота красного цвета.

Как сообщал 5-tv.ru, экс-прокурор Северной Осетии написал явку с повинной после обнаружения тела женщины на его участке. Ею оказалась его гражданская жена Ирина Боженко. Она не выходила на связь с близкими с начала января.

Следователи нашли труп в куче мусора. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (102 УК РФ).

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