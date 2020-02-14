Экс-прокурор Северной Осетии написал явку с повинной после обнаружения тела на даче

Экс-прокурор Северной Осетии Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения следователями республиканского СК РФ тела его гражданской жены Ирины Боженко на приусадебном участке в куче мусора.

Предварительно, причиной смерти женщины стал бытовой конфликт. Чельдиев и Боженско повздорили, после чего он, предположительно, нанес ей удар по голове. Испугавшись, он спрятал ее тело на территории дачного участка.

По факту произошедшего местный СК возбудил уголовное дело по статье 105 — убийство.

«4 января 2020 года 44-летняя женщина ушла из дома, расположенного в селении Кобань Пригородного района и пропала. 13 февраля 2020 года в ходе осмотра территории домовладения, где она проживала вместе с местным жителем было обнаружено захороненное тело женщины», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по РСО-Алания Эдуард Гусов.

Расследование уголовного дела продолжается.