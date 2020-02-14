В Кремле отреагировали на сообщения об угрозах послу России в Турции
Ранее глава российской дипмиссии в республике Алексей Ерхов рассказал о поступающих в его адрес угрозах после обострения ситуации в сирийском Идлибе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool
Москва рассчитывает, что турецкие власти примут все меры для обеспечения безопасности российского посла в Турции Алексея Ерхова, а также других граждан РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об угрозах дипломату.
«Что касается посла, мы не сомневаемся, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности всех сотрудников диппредставительства, российских компаний и учреждений в Турции», — сказал он.
Пресс-секретарь президента добавил, что продолжаются тесные контакты между Москвой и Анкарой на фоне напряженной ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб.
«Общаются президенты, военные, делегации на экспертном уровне», — отметил он.
На вопрос, последуют ли для российских туристов рекомендация не посещать Турцию, Песков ответил, что это «вопрос к МИДу».
«Но каких-то в настоящий момент индикаций в эту сторону нет», — добавил он.
Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью Sputnik Турция, рассказал о поступающих в его адрес угрозах после обострения ситуации в сирийском Идлибе. После этого власти Турции усилили охрану диппредставительства РФ.
Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре — во время выступления дипломата в него несколько раз выстрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавший был ликвидирован на месте, но в резонансном преступлении усмотрели террористический след и связь с оппозиционным Гюленом. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.
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