В Турции усилили охрану посольства РФ после угроз в адрес Алексея Ерхова
Обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Власти Турции усилили охрану российского посольства после угроз в адрес дипломата Алексея Ерхова, сообщает РИА Новости.
«Ситуация в последнее время на самом деле обострилась, и в связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», — сказала пресс-атташе диппредставительства РФ Ирины Касимовой.
По ее словам, в своих публикациях юзеры лишь выплескивают свой гнев по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе и за их высказываниями вряд ли последуют какие-либо конкретные действия.
«Но, нам тем не менее, приходится с этим считаться», — сказала пресс-атташе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол России в Турции рассказал об угрозах из-за событий в Сирии. Обстановка в провинции Идлиб обострилась в начале февраля. При обстреле турецких вооруженных сил погибли восемь человек.
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