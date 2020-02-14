В Турции усилили охрану посольства РФ после угроз в адрес Алексея Ерхова

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Василий Заика
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Обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Власти Турции усилили охрану российского посольства после угроз в адрес дипломата Алексея Ерхова, сообщает РИА Новости.

«Ситуация в последнее время на самом деле обострилась, и в связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», — сказала пресс-атташе диппредставительства РФ Ирины Касимовой.

По ее словам, в своих публикациях юзеры лишь выплескивают свой гнев по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе и за их высказываниями вряд ли последуют какие-либо конкретные действия.

«Но, нам тем не менее, приходится с этим считаться», — сказала пресс-атташе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол России в Турции рассказал об угрозах из-за событий в Сирии. Обстановка в провинции Идлиб обострилась в начале февраля. При обстреле турецких вооруженных сил погибли восемь человек.

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