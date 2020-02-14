«Одноклассники» возьмут на себя часть родительских забот в День всех влюбленных

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с телеканалом «МУЛЬТ» запустили приложение с детским контентом «Время в подарок» в День святого Валентина. Оно позволит родителям устроить романтический вечер. Об этом сообщается в пресс-релизе социальной сети.

Приложение с мультфильмами позволит мамам и папам провести время вместе, пока их дети будут смотреть свои любимые мультфильмы. Среди представленных мультсериалов — «Деревяшки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль: Хроники Чудес» и другие, создателем которых выступила анимационная студия «Паровоз».

«Всего в приложении „Время в подарок“ есть 12 мультсериалов, из каждого для пользователей ОК будут доступны по 4 серии. Кроме этого, в приложении в разделе для детей 4-5 лет и 6-7 лет встроены несколько развивающих игр от игровой платформы ОК», — указано в сообщении.

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