Мужчина стрелял из ружья по собакам и попал в голову маленькой девочке

Житель Кабардино-Балкарии ранил в голову семилетнюю девочку во время стрельбы из ружья для разгона собак. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 13 февраля в селении Золукокоаже. В это время девочка шла по улице вместе с мамой. Внезапно женщина услышала громкий хлопок и последовавший за ним плач ребенка. Опустив глаза, она увидела, как голова ребенка покрывается кровью.

На место незамедлительно была вызвана скорая помощь. Медики отвезли девочку в больницу, где рентген показал наличие у нее пули калибра 7,62 миллиметра в мягких тканях головы. Инородное тело извлекли в ходе экстренной хирургической операции.

Тем временем правоохранители нашли стрелка: им оказался 48-летний местный житель. Он рассказал, что палил из охотничьего карабина, чтобы разогнать стаю бродячих собак. При этом мужчина подчеркнул, что стрелял в воздух.

Его слова проверят с помощью баллистической экспертизы. Также эксперты определят степень вреда, который был нанесен здоровью девочки. Правовую оценку действиям мужчины дадут по результатам проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой стрельбе: в Приморье уголовник открыл огонь из ружья по автомобилю, догнал в страхе уехавшего от него водителя, ударил его по лицу и побежал прятаться в магазин.