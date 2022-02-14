Сретение Господне: что нужно и чего нельзя делать 15 февраля

Православные христиане отмечают 15 февраля большой праздник — Сретение Господне. Считается, что именно в этот день Мария и Иосиф впервые принесли младенца Иисуса Христа в храм.

Богомладенцу тогда было всего 40 дней от роду. Уже на выходе из священного места к матери Иисуса Христа подошел старец по имени Симеон. Мужчина очень обрадовался, взял ребенка на руки и провозгласил пришествие Спасителя.

После этого старца окрестили Симеоном Богоприимцем и стали почитать святым.

Что нужно делать 15 февраля

Издавна православные в этот день старались попасть в церковь и принести оттуда освященные свечи и воду. Если зажечь такую свечу в доме — она подарит хозяевам счастье и удачу. А вода из храма приобретает целебные свойства и может избавить от множества недугов.

На Сретение Господне принято мириться с близкими и прощать тех, кто был к вам несправедлив.

Чего нельзя делать 15 февраля

Под строгим запретом в этот праздник ссоры с родственниками и хамское поведение по отношению к незнакомцам. Также не рекомендуется заниматься на Сретение Господне уборкой и тяжелым физическим трудом.

Считается, что в этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу: в командировки, путешествия и другое. Якобы из такой поездки человек будет возвращаться домой очень долго или может не вернуться вообще.

Приметы на 15 февраля

Если к вечеру потеплеет — весна будет ранней.

яркое солнце с утра — к продолжительным морозам.

Метель и обильные осадки — к плохим урожаям.

Вороны начинают громко каркать к полудню — на следующий день установится отличная погода.

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