🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 февраля Луна в Скорпионе явно намекает всем знакам зодиака — у вас есть все, что нужно, чтобы преодолеть препятствия.

♈ Овен

Карты говорят о потере, как эмоциональной, так и финансовой. Где вы даете больше, чем получаете? Какие ошибки вы делаете в отношении ваших финансов? Управление капиталом — необходимость. Нужно обуздать ненужные расходы и работать над созданием резерва. Есть ли в вашем кругу кто-то, кто готов оказать помощь на данный момент? Позволь себе ее получить.

Космический совет: активно работайте над созданием резерва.

♉ Телец

Сила воображения делает нас бесконечными. Используйте эту силу с умом, Тельцы. Инвестируйте в свой рост и сознательно работайте над тем, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Да, это значит подняться над ментальными блоками, которые мешают вам двигаться вперед. Обратный танец Меркурия может принести с собой свежий набор проблем, связанных с общением.

Космический совет: используйте силу своего воображения с умом.

♊ Близнецы

Вы редкий и драгоценный камень. Они могут изо всех сил стараться быть похожими на вас, но у них ничего не выйдет. Поддельная сумка Gucci никогда не будет так же хороша, как оригинал. Так грейтесь в своей славе, зная, что вы незаменимы. Некоторые из вас могут услышать сплетни или злобные слухи о себе. Смотрите на все с юмором. Только вам решать, кто и что имеет разрешение войти в ваше священное пространство.

Космический совет: ваша уникальность делает вас незаменимыми.

♋ Рак

Магический сосуд, подобно матке, представляет рождение, плодородие и бесконечные возможности. Он используется для приготовления зелий, чтения заклинаний и других ритуальных целей. Вы и есть этот сосуд. Все, чего вы желаете — обязательно сбудется.

Космический совет: сделайте магию.

♌ Лев

Занимайся любовью, а не войной. Вы узнаете, что ваша любовь выше драмы, которую мы иногда испытываем в материальном мире. Возвращайтесь друг к другу. Вернитесь в объятия друг друга. Разберитесь с чувствами.

Космический совет: пора возвращаться к любимым.

♍ Дева

Вы сила. Вы смелость. Вы упругость. Ваш жизненный опыт сделал вас непобедимыми. Поверьте, что у вас есть все, что нужно для преодоления препятствий. Вдохновите окружающих преодолеть свои проблемы. Вы не можете сломаться сейчас. Вам предстоит долгий путь, и все вокруг полагаются на вас.

Космический совет: у вас есть все, что нужно, чтобы преодолеть поставленные задачи.

♎ Весы

В эти выходные вы исполняете свое священное предназначение, вибрируете с частотой изобилия, вдохновляете окружающих и распространяете хорошие вибрации. Таинственная улыбка на вашем лице раскрывает радость от того, что когда-то пугало вас. Призовите свою силу обратно. Знайте, что вы создатель своей жизни.

Космический совет: создавайте.

♏ Скорпион

День святого Валентина не прошел мимо вас. Вы и ваш партнер не можете перестать выражать свою любовь друг к другу. Каждый этап отношений обещает новые сюрпризы, и вы благодарны за дары, предлагаемые вам Духом прямо сейчас. Да, вы заслуживаете празднования. Позвольте себе получить то, от чего вы уклонялись.

Космический совет: добро пожаловать в рай!

♐ Стрелец

Ваша задача на этой неделе: говорить свою правду, не вступая в войну. Учись держать свое эго в стороне. Люди могут или не могут принять вашу позицию. Однако, если вы проявите терпение и доброту, они будут вдохновлены присоединиться к вашей команде. В конечном счете, речь идет о выполнении работы, верно?

Космический совет: конечная цель — выполнить работу.

♑ Козерог

«Единственная истинная мера успеха — это количество радости, которую мы чувствуем». Вы создали безопасную и изобильную жизнь для себя, дающую вам то богатство, которое когда-то было далекой мечтой. Но вы даете себе шанс насладиться деньгами? Вы активно участвуете в мероприятиях, которые вызывают улыбку на вашем лице и песни в вашей душе?

Космический совет: позвольте себе наслаждаться материальным комфортом.

♒ Водолей

Давайте поговорим о вашей фитнес-программе. Что вы делаете, чтобы почувствовать себя самой неукротимой версией себя? Как вы получаете эти гормоны хорошего самочувствия, работающие на вас? Карты призывают вас обратиться к вашим любимым фитнес-блоггерам и экспертам за вдохновением, но следуйте тому, что лучше для вас. Поймите взаимосвязь между физическим и ментальным. Чем больше вы работаете над своим телом, тем сильнее вы будете чувствовать себя как личность.

Космический совет: пора заняться фитнесом.

♊ Рыбы

Вселенная не обязана гарантировать, что ваша жизнь всегда будет комфортной. Комфорт равняется стагнации, а стагнация — враг роста. Так где вы хотите вибрировать? Хотели бы вы двигаться к свету или продолжать мирское существование? Выбор всегда был и остается за вами. Будьте благодарны за хаос.

Космический совет: поверьте, что дискомфорт помогает вам расти.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля.