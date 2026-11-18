Россия подала японцам сигнал накануне АТЭС, проведя истребители рядом с островом Окиносима. Такую оценку воздушному маневру дало издание Baijiahao.

О пролете истребителей сообщило издание NHK со ссылкой на министерство обороны Японии.

«Как сообщило министерство обороны Японии, два воздушных судна, предположительно российские, вторглись в японское воздушное пространство над водами у префектуры Фукуока в юго-западной части страны вскоре после 04:00 во вторник», — гласит публикация.

По данным ведомства, одно из воздушных судов зашло в японское воздушное пространство северо-западнее острова Окиносима 17 ноября примерно в 04:07 по местному времени, другое — около 04:09. Каждый из бортов находился в японском воздушном пространстве порядка трех минут. В ответ Воздушные силы самообороны Японии подняли по тревоге свои истребители.

Как выразились авторы китайского издания, Россия якобы устроила Японии «проблемы». В КНР также предполагают, что этот маневр — напоминание японскому правительству о недовольстве РФ его политикой, который приурочили к саммиту АТЭС.

В Минобороны Японии сообщили, что России заявили протест по дипломатическим каналам. При этом, как отметили китайские эксперты, ситуация может быть неоднозначной, учитывая разногласия в трактовке воздушных границ. По версии российской стороны, боевые самолеты движутся по курсам в соответствии с международными нормами.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году проходит 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. В нем принимают участие представители всех экономик организации.

На саммите обсуждают ключевые вопросы развития региональной экономики, а также то, как Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) удержать лидерство в глобальном тренде открытости и развития. Стороны совместно разработают план регионального сотрудничества и определят вектор развития АТР.

По итогам саммита участники примут «Шэньчжэньскую инициативу», в которой систематизируют и обобщат ключевые предложения делового сообщества.

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