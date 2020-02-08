Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Нам предстоит очень положительная неделя. Основные ее влияния — это энергичность и предприимчивость, а также вера в себя и построение оптимистичных планов. В принятии решений будет больше помогать интуиция, чем логика и расчеты.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет правильно распределить неожиданно большой запас моральных и физических сил.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов на предстоящей неделе продолжается, но идет на спад позитивное влияние планет. Основное качество — собранность и целеустремленность. Одновременно с этим вы можете испытывать моменты тщеславия или заносчивости. Избегайте этих проявлений, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя очень хорошая. Предприимчивость и точность мышления позволят вам достичь ценных договоренностей, а также получать выгоду в различных ситуациях, в том числе интуитивно почувствовав положительные возможности. Хорошее самочувствие и вера в себя также будут способствовать вашему успеху.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя скорее неудачная. Вам может изменить ваш разум, обычно такой точный и быстрый. Вы можете путаться в мелочах, забывать важные вещи, а то и вовсе опоздать на встречу. Лекарством от этого будет постоянный фокус на ваших целях: для чего вы вообще все это делаете? Не забывайте о своих целях, и многое сложится более удачно, чем могло бы.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков будет очень благоприятно обсудить ваши чувства и эмоции, простить прошлые обиды и помириться с близкими людьми. На предстоящей неделе вы будете особо способны к состраданию, найдете нужные слова для утешения окружающих и выражения своих эмоций.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается, но идет на спад период конфликтности и отстаивания своей индивидуальности. Возможно, на прошлой неделе вы претерпели какую-то борьбу за авторитет — отголоски этого могут продолжаться или просто будут неприятные переживания, которые, однако, уже не так важны. В целом неделя не обещает новых значимых ситуаций.

Дева — гороскоп на неделю

Девам может быть сложно поддерживать привычный порядок. И это может здорово раздражать вас, ведь на этом обычно построено ваше мироощущение. На этой неделе почему-то не удается делать дела вовремя, класть вещи куда нужно, выполнять договоренности. Постарайтесь не впадать в раздражение и не играть роль жертвы.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов продолжается период приятного общения, интересных знакомств. Постарайтесь не иметь слишком преувеличенного мнения о себе, это может выглядеть как тщеславие и оттолкнуть окружающих.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя очень положительная. Высокий самоконтроль, осознанность относительно своих целей и вера в себя — все помогает вам реализовывать ваши замыслы. Неделя также хороша для того, чтобы разобраться в себе, в своих глубоких эмоциях и переживаниях. Возможно, отпустить обиды или недовольство окружающими.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы будут еще менее обязательны, чем обычно. Возможно, вы забудете о том, что гарантировали кому-то помощь в делах, либо просто не успеете это сделать. Так что избегайте давать слишком много обещаний и строить слишком оптимистичные планы. Неделя для вас не очень благоприятная.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя исключительно положительная. Расчетливость и контроль, а наряду с ними — вера в себя и хорошее самочувствие. Все способствует вашим успехам и повышению вашего авторитета у окружающих. Максимально используйте эту неделю для построения планов и создания новых договоренностей.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя относительно спокойная. У многих из вас будут дни рождения: важно не забывать об итогах прошедшего года и планах на будущий. Чувство собранности и целеустремленности будет помогать Водолеям в достижении конкретных целей на следующей неделе.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя в целом неплохая. Она позволяет вам глубоко погрузиться в свои чувства, высказать их или записать. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы разобраться в своем внутреннем мире — запишите свои переживания в дневнике, заметке или расскажите кому-нибудь. Также хорошо будет занести на бумагу свои мечты или планы.

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