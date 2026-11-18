Осталась в России: стало известно, что Лерчек не улетела в Китай на лечение
В Поднебесной Чекалина планирует пройти месячный курс лечения.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Блогер Лерчек не улетела в Китай на лечение
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) не улетела в Китай. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, приближенный к интернет-знаменитости.
По его данным, информация, которая ранее появилась в СМИ о том, что Чекалина покинула Россию, была ложной. Блогер все еще находится в стране.
Известно, что Лерчек вернули ранее отобранный следователями загранпаспорт. Сейчас знаменитость только готовится к поездке в Поднебесную. Этот визит в КНР ей необходим для лечения.
У Чекалиной был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Для улучшения состояния здоровья врачи ей предложили попробовать пройти курс CAR-T-клеточной терапии в Китае. Как сообщила сама Лерчек, за границей она пробудет приблизительно месяц.
CAR-T-клеточная терапия основана на том, что собственные Т-лимфоциты пациента перепрограммируют в лаборатории. После этого у них появляется способность распознавать и уничтожать раковые клетки.
Однако долгое время сама возможность выезда блогера из страны была под вопросом. Летом Чекалина была признана виновной по делу о валютных операциях с использованием подложных документов. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей. В ноябре Мосгорсуд оставил приговор в силе.
Но 14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера и снятия с нее судимости.
Ранее Валерия Чекалина показала подписчикам, как выглядит после курса химиотерапии, и призналась, что ей перестала направиться собственная внешность. По утрам она просыпается с отекшим лицом и не может узнать собственное отражение в зеркале.
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