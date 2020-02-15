«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Эстрадная певица опубликовала фото в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @irinakrug
Ирина Круг в День всех влюбленных выложила трогательное фото со своими детьми — Мариной и Александром. Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram.
В кадре Ирина позирует в блестящем золотом платье рядом с повзрослевшим наследником, опустив руку на его плечо. На корточках сидит дочь певицы от первого брака Марина.
«Любите друг друга. С Праздником!» — подписала пост звезда.
Поклонники пришли в восторг от такой милой семейной фотографии. Большинство фанатов отметили, что, несмотря на красоту женщин, взгляд притягивает к себе именно сын Круга. Пользователи сети уверены, что юноша растет копией своего отца.
«Ира, какие вы все красивые. Видел бы Миша, такого красавца сына»;
«Какие красивые дети! От Саши вообще без ума»;
«Как мальчик похож на папу!»;
«Какие вы классные! А Саша так на отца похож», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Круг сразила поклонников роскошным нарядом.
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