«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына

Ирина Круг в День всех влюбленных выложила трогательное фото со своими детьми — Мариной и Александром. Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

В кадре Ирина позирует в блестящем золотом платье рядом с повзрослевшим наследником, опустив руку на его плечо. На корточках сидит дочь певицы от первого брака Марина.

«Любите друг друга. С Праздником!» — подписала пост звезда.

Instagram @irinakrug

Поклонники пришли в восторг от такой милой семейной фотографии. Большинство фанатов отметили, что, несмотря на красоту женщин, взгляд притягивает к себе именно сын Круга. Пользователи сети уверены, что юноша растет копией своего отца.

«Ира, какие вы все красивые. Видел бы Миша, такого красавца сына»;

«Какие красивые дети! От Саши вообще без ума»;

«Как мальчик похож на папу!»;

«Какие вы классные! А Саша так на отца похож», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Круг сразила поклонников роскошным нарядом.