Ирина Круг вызвала бурю эмоций у поклонников, опубликовав новое фото в вечернем платье. Снимок появился на странице артистки в Instagram.

В кадре вдова Михаила Круга позирует в приталенном золотом платье с глубоким декольте, подчеркивающем роскошную фигуру певицы. Сверху Ирина накинула шубу, которая кокетливо спадает с обнаженного плеча. Дополняют образ крупные жемчужные серьги и алая помада

Instagram @irinakrug

Поклонники пришли в восторг от новой публикации. Эффектный образ Ирины Круг настолько поразил фолловеров, что некоторые даже забыли о естественных механизмах тела.

«Глядя на вас даже моргать забываю!»

«Это самое лучшее, что я увидел сегодня»;

«Яркая, стильная, невероятно женственная», — восхищены подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Круг покорила сеть длинными ногами.