Эксперт по информационной безопасности рассказала, как защититься от шпионажа

Специалист по информационной безопасности рассказала, как защитить себя от шпионажа через электронные устройства. Эксперт «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова назвала несколько эффективных способов предотвращения слежки.

Как оказалось, идея заклеивать камеру на ноутбуке имеет некоторый смысл — однако специалист посоветовала не использовать различные пластыри или скотч, чтобы не портить оптику. Вместо этого лучше приобрести специальные «шторки», которые при необходимости можно просто отодвинуть в сторону.

«Однако это не решит вопрос защиты камеры на смартфоне, заклеивать которую категорически неудобно, так что здесь гораздо проще контролировать свои действия с устройством, например, обращать внимание, куда направлена камера», — цитирует эксперта «Радио Sputnik».

Кроме того, специалист посоветовала установить на телефон специальную программу, которая предотвращает возможность прослушивания и записи звука при помощи микрофона вашего смартфона. Помимо этого эксперт советует помнить о том, что данные могут фиксироваться в тот момент, когда вы сами пользуетесь камерой. Также стоит регулярно проверять, куда направлена камера в то время, когда вы держите телефон в руках.

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