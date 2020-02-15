Хоккей в валенках и футбол на снегу: фестиваль «Русская зима» прошел в Ленобласти
Всероссийские соревнования по зимним дворовым видам спорта открыла легендарная фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
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Кавголово принимает Международный фестиваль школьного спорта
Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Ulrich Niehoff, 5-tv.ru
Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима» проходит 15 февраля в деревне Мистолово Ленинградской области. В нем принимают участие школьники из разных регионов России, а также из Финляндии, Норвегии, Словакии и Словении. Несмотря на теплую погоду, организаторы сумели найти немного снега, чтобы юные спортсмены могли сразиться в состязаниях по сноуборду и горным лыжам, а также в турнирах по хоккею в валенках и футболу на снегу.
Фестиваль открыла трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
«Наверное, главная наша задача, чтобы дети росли очень спортивными, готовыми к большим нагрузкам, чтобы им было интересно. И чем больше мы предложим таких программ… Во-первых, мы сами заводимся, нам интересно это проводить, и должна сказать, что уже большое количество регионов подключилось к этой работе», — отметила Роднина.
На торжественной церемонии наградят победителей и призеров соревнований, а также лучших детских спортивных тренеров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце января в Ленинградской области открыли самую большую волейбольную арену на Северо-Западе России. Благодаря новейшим технологиям на площадке могут также проводиться соревнования по баскетболу, футболу, гандболу и боксу.
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