Хоккей в валенках и футбол на снегу: фестиваль «Русская зима» прошел в Ленобласти

Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима» проходит 15 февраля в деревне Мистолово Ленинградской области. В нем принимают участие школьники из разных регионов России, а также из Финляндии, Норвегии, Словакии и Словении. Несмотря на теплую погоду, организаторы сумели найти немного снега, чтобы юные спортсмены могли сразиться в состязаниях по сноуборду и горным лыжам, а также в турнирах по хоккею в валенках и футболу на снегу.

Фестиваль открыла трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

«Наверное, главная наша задача, чтобы дети росли очень спортивными, готовыми к большим нагрузкам, чтобы им было интересно. И чем больше мы предложим таких программ… Во-первых, мы сами заводимся, нам интересно это проводить, и должна сказать, что уже большое количество регионов подключилось к этой работе», — отметила Роднина.

На торжественной церемонии наградят победителей и призеров соревнований, а также лучших детских спортивных тренеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце января в Ленинградской области открыли самую большую волейбольную арену на Северо-Западе России. Благодаря новейшим технологиям на площадке могут также проводиться соревнования по баскетболу, футболу, гандболу и боксу.