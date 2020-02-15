Водянова в халате и без макияжа посреди Палермо покаялась в незнании географии

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Светлана Александрова
37

Поклонники охотно простили супермодели пробел в образовании, но.удивились количеству еды в ее тарелке.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова приняла участие в модной фотосессии американского дизайнера Тори Берч в Италии. На своей странице в Instagram модель опубликовала видео, на котором расхаживает в перерыве между съемками по улицам Палермо с полной тарелкой еды в банном халате, без макияжа и укладки. При этом Водянова, смеясь, кается, что до сих пор не знала, что Сицилия — это остров.

«Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия — остров?! Это просто неуд! Пожалуйста, не линчуйте меня сильно в комментариях», — подписала она ролик.

Поклонники Натальи с легкостью простили ей этот маленький пробел в географическом образовании и восхищаются нереальной красотой 37-летней модели. А некоторых удивило количество еды в ее тарелке.

«Пять детей родила сама и такая юная принцесса! Потрясающая! Молодец!»

«Инопланетное создание!»

«Какая же красавица!»

«Все чудесно… Но мои глаза у вас в тарелке. Как можно столько есть и оставаться в такой прекрасной форме?»

«Наташа, я думала вы ползернышка в год, как Дюймовочка», — удивляются подписчики.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Наталья Водянова удивила фанатов снимком в шифоновом платье с шерстяными носками.

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