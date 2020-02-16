🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 февраля Марс в Козероге способствует решению давно назревших вопросов и началу нового плодотворного этапа в жизни.

♈ Овен

В этот день Овнам не следует скрываться от близких людей и отказываться от возобновления прерванных когда-то контактов. Перестаньте подавлять собственные эмоции. Наберитесь смелости и решитесь наконец на честный и откровенный разговор с членами своей семьи. Поверьте, 16 февраля, домочадцы сыграют для вас важную роль.

Космический совет: Перестаньте подавлять собственные эмоции.

♉ Телец

Тельцы, сегодня на привычные для вас вещи стоит смотреть несколько с другого ракурса. Будьте готовы к тому, что все намеченное пойдет наперекосяк. Для того, чтобы разобраться с этой сумятицей, вам, скорее всего, придется выйти за рамки своих норм и развернуться против течения.

Космический совет: развернитесь против течения.

♊ Близнецы

Представителям этого знака зодиака 16 февраля следует полностью довериться собственной интуиции и следовать ее указаниям. Удачный день для начала совершенно нового жизненного этапа. Вам удастся обзавестись новыми контактами, благодаря которым дела пойдут в гору.

Космический совет: полностью доверьтесь интуиции и следуйте ее указаниям.

♋ Рак

Ракам в этот день стоит отказаться от идеи наладить личную жизнь. Звезды не благоволят выстраиванию тесных отношений с партнером. Отключитесь от романтической сферы и посвятите время себе. Обретите внутреннюю гармонию и прогуляйтесь. Например, сходите в зоопарк.

Космический совет: обретите внутреннюю гармонию и прогуляйтесь.