🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля для всех знаков зодиака
Сегодня, 16 февраля Марс в Козероге способствует решению давно назревших вопросов и началу нового плодотворного этапа в жизни.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 февраля Марс в Козероге способствует решению давно назревших вопросов и началу нового плодотворного этапа в жизни.
♈ Овен
В этот день Овнам не следует скрываться от близких людей и отказываться от возобновления прерванных когда-то контактов. Перестаньте подавлять собственные эмоции. Наберитесь смелости и решитесь наконец на честный и откровенный разговор с членами своей семьи. Поверьте, 16 февраля, домочадцы сыграют для вас важную роль.
Космический совет: Перестаньте подавлять собственные эмоции.
♉ Телец
Тельцы, сегодня на привычные для вас вещи стоит смотреть несколько с другого ракурса. Будьте готовы к тому, что все намеченное пойдет наперекосяк. Для того, чтобы разобраться с этой сумятицей, вам, скорее всего, придется выйти за рамки своих норм и развернуться против течения.
Космический совет: развернитесь против течения.
♊ Близнецы
Представителям этого знака зодиака 16 февраля следует полностью довериться собственной интуиции и следовать ее указаниям. Удачный день для начала совершенно нового жизненного этапа. Вам удастся обзавестись новыми контактами, благодаря которым дела пойдут в гору.
Космический совет: полностью доверьтесь интуиции и следуйте ее указаниям.
♋ Рак
Ракам в этот день стоит отказаться от идеи наладить личную жизнь. Звезды не благоволят выстраиванию тесных отношений с партнером. Отключитесь от романтической сферы и посвятите время себе. Обретите внутреннюю гармонию и прогуляйтесь. Например, сходите в зоопарк.
Космический совет: обретите внутреннюю гармонию и прогуляйтесь.
♌ Лев
Вам будут очень легко даваться правильные решения, Львы. Все, что для этого нужно — проявить гибкость. Настройтесь внутренне на позитив и, благодаря этому, вы сможете решить все накопившиеся насущные вопросы.
Космический совет: настройтесь на позитив.
♍ Дева
Радикальность и консерватизм во взглядах сегодня не ваш конек, Девы. День стоит провести под эгидой открытости к чему-то новому и захватывающему. Не позволяйте страху и сомнительным мыслям сбить вас с правильного пути.
Космический совет: не позволяйте страху и сомнительным мыслям сбить вас с правильного пути.
♎ Весы
Весы, судя по расположению звезд, 16 февраля вам стоит как никогда придерживаться своих принципов. Не поддавайтесь на сомнительные авантюры и не теряйте самообладание. Внутренний стержень поможет избежать мелких неприятностей извне. Будьте бдительны!
Космический совет: не поддавайтесь на сомнительные авантюры.
♏ Скорпион
Стоя на тернистом пути к своей мечте, Скорпионы, не забывайте анализировать каждый шаг. Не стоит исключать, что в вашем круге общения есть человек, который пытается добиться аналогичных целей. Вполне возможно, что, заручившись поддержкой, вдвоем вы сможете намного скорее реализовать свои планы.
Космический совет: не забывайте анализировать каждый шаг.
♐ Стрелец
Чувствуете, что прогресс в делах стоит на месте, Стрельцы? Полностью поменяйте алгоритм! Ищите новые пути решения и достижения поставленных задач. Задумайтесь над тем, чтобы избавиться от ненужных людей и обременений
Космический совет: ищите новые пути решения и достижения поставленных задач.
♑ Козерог
Козероги, этот день для вас может стать в некотором роде проблемным. Может возникнуть ситуация, которая так или иначе заставит задуматься о происходящем вокруг. К окружающим сегодня стоит проявить сострадание и понимание. Забудьте о былых неудачах и, несмотря ни на что, идите вперед.
Космический совет: забудьте о былых неудачах и, несмотря ни на что, идите вперед.
♒ Водолей
Внутренний шарм и мудрость позволят Водолеям наладить дела. Решать жизненно важные вопросы следует, руководствуясь многолетним опытом и умением. Ваши действия должны полностью учитывать ваши взгляды и быть справедливыми
Космический совет: ваши действия должны полностью учитывать ваши взгляды.
♊ Рыбы
Давно надоевший нерешенный вопрос, Рыбы, может решиться раз и навсегда именно сегодня. Ваши настойчивость и усилия будут оценены окружением. Успех в делах даст вам лишнее ощущение внутреннего счастья. Помните, желание достичь всего и сразу может сыграть с вами злую шутку.
Космический совет: обретите внутреннее счастье благодаря успеху в делах.
Ранее 5-tv.ru опубликовал гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака.
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