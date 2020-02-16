«Ездит как королева»: Андрей Разин рассказал о подарке для своей 95-летней бабушки
Продюсер группы «Ласковый Май» сделал Валентине Гостевой роскошный презент.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Фото, видео: www.globallookpress.com /Viktor Chernov, 5-tv.ru
Продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о подарке для своей 95-летней приемной бабушки Валентины Гостевой. По словам шоумена, 95-летняя женщина родилась практически в один год с королевой Великобритании Елизаветой II.
В 1941 году она попала в плен к фашистам и впоследствии оказалась в Германии. После войны Валентина Гостевая вернулась в село Привольное Ставропольского края и работала поваром у мамы первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева Марии Пантелеевны.
Андрей Разин отмечает, что в свое вмеря солистка популярной группы Boney M Лиз Митчелл была поражена знанием немецкого языка, которое продемонстрировала его бабушка. Продюсер признается, что всегда хотел как-то порадовать близкого человека.
«И когда я сказал: „Бабушка, ну что тебя там ‚Чайка‘ возит? Давай я тебе куплю белых лошадей, хороший экипаж, чтобы ты почувствовала себя королевой“. И она почувствовала себя королевой! Почему детдомовская девчонка, которая с 15 лет работает и не может себе позволить ничего в жизни, всю жизнь батрачит и вдруг она не может ездить как королева?!» — сказал Андрей Разин.
Шоумен подарил Валентине Гостевой автомобиль-карету, сделанную по специальному заказу на заводе Chrysler.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Разин посвятил пост своему умершему сыну.
Нашли ошибку?