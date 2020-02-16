«Ездит как королева»: Андрей Разин рассказал о подарке для своей 95-летней бабушки

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Василий Заика
Эксклюзив 68

Продюсер группы «Ласковый Май» сделал Валентине Гостевой роскошный презент.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Viktor Chernov, 5-tv.ru

Продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о подарке для своей 95-летней приемной бабушки Валентины Гостевой. По словам шоумена, 95-летняя женщина родилась практически в один год с королевой Великобритании Елизаветой II.

В 1941 году она попала в плен к фашистам и впоследствии оказалась в Германии. После войны Валентина Гостевая вернулась в село Привольное Ставропольского края и работала поваром у мамы первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева Марии Пантелеевны.

Андрей Разин отмечает, что в свое вмеря солистка популярной группы Boney M Лиз Митчелл была поражена знанием немецкого языка, которое продемонстрировала его бабушка. Продюсер признается, что всегда хотел как-то порадовать близкого человека.

«И когда я сказал: „Бабушка, ну что тебя там ‚Чайка‘ возит? Давай я тебе куплю белых лошадей, хороший экипаж, чтобы ты почувствовала себя королевой“. И она почувствовала себя королевой! Почему детдомовская девчонка, которая с 15 лет работает и не может себе позволить ничего в жизни, всю жизнь батрачит и вдруг она не может ездить как королева?!» — сказал Андрей Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Шоумен подарил Валентине Гостевой автомобиль-карету, сделанную по специальному заказу на заводе Chrysler.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Разин посвятил пост своему умершему сыну.

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