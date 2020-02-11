Неделя моды в Нью-Йорке: Белла и Джиджи Хадид, Кэти Холмс и другие звезды на показах
Одно из главных мероприятий fashion-индустрии проходит в период с 4 по 12 февраля 2020 года.
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Фото, видео: Zuma\TASS, Instagram @gigihadid
В США подходит к концу одно из главных мероприятий fashion-индустрии — Неделя моды в Нью-Йорке. По-прежнему, самыми востребованными манекенщицами на показах являются американские супермодели палестинского происхождения: сестры Белла и Джиджи Хадид.
Однако Неделя моды в Нью-Йорке порадовала поклонников не только именитыми звездами на подиумах, но и популярными гостями-знаменитостями.
Белла Хадид
23-летняя манекенщица блистала на показе модного дома Brandon Maxwell, который прошел в Американском музее естественной истории. Красавица опубликовала в Instagram фото, на котором она дефилирует по подиуму в черном лифе, переливающихся серых брюках и жакете с объемными рукавами.
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Джиджи Хадид
24-летняя супермодель представила на Неделе моды в Нью-Йорке бренд Tom Ford. Манекенщица блистала на подиуме в полупрозрачном макси-платье из кружева.
Кэти Холмс
41-летняя американская актриса Кэти Холмс стала почетной гостьей на показе новой коллекции Ники Циммерман. Кинозвезда пришла на модное мероприятие в джинсах-трубах, темном бархатном жакете и белой блузе, украшенной крупным необъемным бантом.
Палома Элсессер
28-летняя американская plus-size модель Палома Элсессер продемонстрировала идеальный вкус на показе бренда Proenza Schouler. Гостья пришла на мероприятие в черно-белом платье, украшенном металлическими деталями, белых колготках и весьма оригинальных желтых босоножках.
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