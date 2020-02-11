Неделя моды в Нью-Йорке: Белла и Джиджи Хадид, Кэти Холмс и другие звезды на показах

В США подходит к концу одно из главных мероприятий fashion-индустрии — Неделя моды в Нью-Йорке. По-прежнему, самыми востребованными манекенщицами на показах являются американские супермодели палестинского происхождения: сестры Белла и Джиджи Хадид.

Однако Неделя моды в Нью-Йорке порадовала поклонников не только именитыми звездами на подиумах, но и популярными гостями-знаменитостями.

Белла Хадид

23-летняя манекенщица блистала на показе модного дома Brandon Maxwell, который прошел в Американском музее естественной истории. Красавица опубликовала в Instagram фото, на котором она дефилирует по подиуму в черном лифе, переливающихся серых брюках и жакете с объемными рукавами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid) 9 Фев 2020 в 7:43 PST

Джиджи Хадид

24-летняя супермодель представила на Неделе моды в Нью-Йорке бренд Tom Ford. Манекенщица блистала на подиуме в полупрозрачном макси-платье из кружева.

Instagram @gigihadid

Кэти Холмс

41-летняя американская актриса Кэти Холмс стала почетной гостьей на показе новой коллекции Ники Циммерман. Кинозвезда пришла на модное мероприятие в джинсах-трубах, темном бархатном жакете и белой блузе, украшенной крупным необъемным бантом.

Instagram @katieholmes212

Палома Элсессер

28-летняя американская plus-size модель Палома Элсессер продемонстрировала идеальный вкус на показе бренда Proenza Schouler. Гостья пришла на мероприятие в черно-белом платье, украшенном металлическими деталями, белых колготках и весьма оригинальных желтых босоножках.

Instagram @palomija

Ранее 5-tv.ru рассказывал про Неделю моды в Милане и назвал ТОП-5 самых ярких нарядов мировых звезд.