«Фигурка о-ля-ля!»: фото Валерии без ретуши восхитило Александра Васильева

Певица Валерия показала, как выглядит без ретуши. Фотографией без обработки 51-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram — и заработала восторженный отзыв не только от поклонников, но и от Александра Васильева.

В кадре Валерия позирует в платье из двусторонних пайеток. С лицевой стороны они белые, но если провести по ткани рукой — становятся золотыми. Наряд завершают высокие белые ботфорты с широким голенищем, массивные кольца и прическа-пучок. Основной акцент образа сделан на глазах — веки певицы подведены ярко-бирюзовыми тенями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya) 16 Фев 2020 в 12:01 PST

Как объяснила сама Валерия, ей настолько понравился образ, который она примерила на фотосессии, что звезде захотелось показать его поклонникам, не дожидаясь обработки.

«Делаю это еще до того, как получу обработанные кадры. Это фото совершенно „сырое“, без малейшей ретуши», — подчеркнула певица.

В комментариях поклонники осыпали Валерию комплиментами, отметив и чувство стиля, и внешний вид артистки. Не смог пройти мимо и главный фэшн-эксперт России — историк моды Александр Васильев.

«Лера! Фигурка о-ля-ля!» — восхитился он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия в трико показала, как лихо управляется с 24-килограммовой гирей.