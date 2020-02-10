Валерия в трико показала, как лихо управляется с 24-килограммовой гирей

Валерия продемонстрировала своим поклонникам отличную физическую форму, показав, как лихо управляется с 24-килограммовой гирей. 51-летняя певица и мать троих детей опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, на котором старательно выполняет упражнение в тренажерном зале.

«Я тут вот что поняла, друзья мои хорошие: посты с поздравлениями друзей и коллег совсем „не заходят“; новости о предстоящих мероприятиях (ни своих, ни чужих), музыка в любом проявлении — тоже; случайно вышедшие прямо художественные фотографии — не вызывают массового одобрения️; мода — вообще мимо», — поделилась своими наблюдениями Валерия, поинтересовавшись у своих подписчиков, что интересует больше всего их.

Instagram @valeriya

Поклонники народной артистки России в комментариях восхищаются как ее идеальной фигурой, так и дисциплиной. Телеведущая Юлия Костюшкина даже назвала Валерию «своим мотиватором».

«Лера! Так держать! Вы молодец! Такая сила воли… А бывает такое, что не охотаааааа… Или это для Вас уже как зубы почистить?»

«Вы труженица и умничка! Как бороться с ленью, подскажите», — пишут пользователи.

Впрочем, с ними солидарны не все. Некоторые подписчики считают подобное занятие не только не полезным, но и опасным.

«Валерия, зачем поднимать тяжести? Это вредно для позвоночника. Есть другие более полезные упражнения».

«Весь мир подсадили на эти тренажеры! Организм не тренируется, а изнашивается… берегите себя… привет гантелям!» — советуют они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруг Валерии Иосиф Пригожин подкрался к певице с камерой во время ее занятий музыкой и снял ее без макияжа и в халате за фортепиано.