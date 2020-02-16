Задержанные в Азовском море украинские браконьеры арестованы на десять суток
Четверо граждан Незалежной ловили камбалу-калкан, промысел которой запрещен в Азовском море протоколом российско-украинской комиссии от 2019 года.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко, ФСБ России
Керченский городской суд Республики Крым вынес меру пресечения в виде ареста четверым гражданам Украины, задержанным накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по региону в Азовском море.
Ведомство распространило видео допроса рыбаков.
Четверо мужчин признаны виновными в совершении административного правонарушения по статье о «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов ФСБ в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей». Им назначен административный арест на десять суток.
Кроме того, по факту незаконной ловли рыбы в отношении граждан Украины возбуждено дело об административном правонарушении по статье о «нарушении правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов».
Ранее ФСБ обнародовала видео допроса украинского капитана задержанного в Азовском море судна.
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