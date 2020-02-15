ФСБ обнародовала видео допроса задержанного в Азовском море украинского рыбака

Пограничное управление ФСБ России по Крыму обнародовало видео допроса задержанного в Азовском море по подозрению в браконьерстве капитана украинского судна. На видео мужчина называет себя фактическим владельцем судна, собственником которого по документам значится его знакомый.

Нарушитель также признается на записи в незаконном вылове камбалы-калкан, промысел которой запрещен в Азовском море протоколом российско-украинской комиссии от 2019 года.

В конце задержанный заявляет, что претензий к сотрудникам пограничной службы ФСБ России у него нет, никакого давления на него не оказывалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пограничники задержали в Азовском море и доставили в Керчь браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины. На его борту оказалось более 290 экземпляров камбалы-калкан и ставная сеть. Судовые документы, а также разрешения на вылов водных биоресурсов у экипажа отсутствовали.