Двигатель отказал у самолета Ереван — Москва во время разгона по ВПП
Командир воздушного судна прибегнул к экстренному торможению.
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Фото, видео: ТАСС / Алексей Филиппов; 5-tv.ru
Двигатель отказал у самолета авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был вылететь из Еревана в Москву. По данным 5-tv.ru, проблемы у воздушного судна возникли во время разгона по взлетно-посадочной полосе. Командир воздушного судна прибегнул к экстренному торможению.
По предварительным данным, никто не пострадал. Всех пассажиров высадили из самолета. Сейчас люди находятся в аэропорту. Обстоятельства уточняются.
В беседе с 5-tv.ru, представитель компании подтвердила, что рейс 4-378 Ереван — Москва был отменен. Официальная причина отмены будет объявлена позднее.
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