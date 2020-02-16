Двигатель отказал у самолета авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был вылететь из Еревана в Москву. По данным 5-tv.ru, проблемы у воздушного судна возникли во время разгона по взлетно-посадочной полосе. Командир воздушного судна прибегнул к экстренному торможению.

По предварительным данным, никто не пострадал. Всех пассажиров высадили из самолета. Сейчас люди находятся в аэропорту. Обстоятельства уточняются.

В беседе с 5-tv.ru, представитель компании подтвердила, что рейс 4-378 Ереван — Москва был отменен. Официальная причина отмены будет объявлена позднее.