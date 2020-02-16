Онколог объяснил, как выявить рак у детей и почему профосмотры не всегда помогают
Полностью обследовать ребенка не представляется возможным из-за отсутствия безопасных методов обнаружения болезни.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
Подтверждение диагнозов по онкологическим заболеваниям является безошибочным. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий отделением трансплантации костного мозга НИИ Детской онкологии и гематологии имени Блохина, онколог Игорь Долгополов. Так он прокомментировал данные о том, что почти треть детских диагнозов по онкологическим заболеваниям опровергается.
«Не подтвердить диагноз трудно — все онкологические диагнозы подтверждаются биопсией. Без взятия образца ткани и его серьезной гистологической обработки не ставится ни один онкологический диагноз и не начинается лечение. В целом, тут ошибок не бывает. А когда в голове у врача крутятся предположения — это не диагноз. Но так быть не должно. И это, в том числе, задача Минздрава», — считает доктор медицинских наук.
Детский онколог считает главной проблемой в выявлении рака отсутствие скрининга — первичного обследования.
Долгополов подчеркнул необходимость своевременного обследования, при этом невозможно просмотреть все тело, так как не существует безопасных методов обнаружения болезни у детей.
«Детские опухоли, к сожалению, таким образом выявить нельзя. Здесь родителям остается следить за изменением состояния ребенка, а врачам вовремя проявлять онкологическую настороженность», — советует детский врач.
Ранее правительство разработало меры по улучшению лечения рака в России.
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