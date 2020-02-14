Кабмин разработал меры по улучшению лечения рака в России. Об этом заявил в ходе совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство сделает все, чтобы онкобольные в России были обеспечены необходимыми медикаментами.

«Правительством разработан целый ряд мер, чтобы улучшить ситуацию с лечением (онкологических заболеваний — Прим.ред.), особенно у детей. Это касается решения двух основных проблем: это качество лекарств и, собственно говоря, их дефицит», — заявил Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что безусловным приоритетом является жизнь и выздоровление пациента. Именно по этой существует необходимость в обеспечении больных качественными препаратами.

«Никакие экономические выгоды производителей не сравнятся с тем, как может быстро ребенок почувствовать себя лучше и насколько успешно он преодолеет болезнь», — отметил Михаил Мишустин.

Глава Кабмина добавил, что первоочередным фактором должен быть эффект для пациента, в особенности, если речь идет о маленьком ребенке, а не страна происхождения лекарственного препарата.

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