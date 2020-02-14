Кабмин разработал меры по улучшению лечения рака в России
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, правительство сделает все, чтобы онкобольные в России были обеспечены необходимыми лекарствами.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Кабмин разработал меры по улучшению лечения рака в России. Об этом заявил в ходе совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство сделает все, чтобы онкобольные в России были обеспечены необходимыми медикаментами.
«Правительством разработан целый ряд мер, чтобы улучшить ситуацию с лечением (онкологических заболеваний — Прим.ред.), особенно у детей. Это касается решения двух основных проблем: это качество лекарств и, собственно говоря, их дефицит», — заявил Михаил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что безусловным приоритетом является жизнь и выздоровление пациента. Именно по этой существует необходимость в обеспечении больных качественными препаратами.
«Никакие экономические выгоды производителей не сравнятся с тем, как может быстро ребенок почувствовать себя лучше и насколько успешно он преодолеет болезнь», — отметил Михаил Мишустин.
Глава Кабмина добавил, что первоочередным фактором должен быть эффект для пациента, в особенности, если речь идет о маленьком ребенке, а не страна происхождения лекарственного препарата.
Ранее 5-tv.ru назвал виды рака, которые сложнее всего выявить на ранних стадиях.
Нашли ошибку?