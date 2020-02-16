Пушков посочувствовал «юродивому» Павленскому, задержанному во Франции

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение по поводу задержания французской полицией российского художника-акциониста Петра Павленского.

«Зря все же Павленский уехал. Здесь (в России — Прим.ред.) к нему относились, как к юродивому, но заботливо: то медики от брусчатки отдирали, то отрезанное ухо лечили. А там — то арест, то дурдом, то снова арест, да еще и подругу схватили. И даже из страны грозятся вышвырнуть! Нет для творца пристанища», — написал он в Twitter.

Павленский угодил в очередной скандал, на этот раз во внутриполитический во Франции, после того, как выложил в сеть интимное видео, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво. Этот политик строил свою предвыборную кампанию на основе традиционных семейных ценностей, но якобы переслал потенциальной любовнице пикантный ролик.

Годом ранее французский суд признал Павленского виновным в поджоге филиала банка Banque de France в 2017 году. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых были назначены условно. В результате художник-акционист остался на свободе, поскольку уже провел 11 месяцев во время предварительного заключения, напоминает ФАН.

До этого 35-летний уроженец Петербурга получил во Франции политическое убежище. На родине он «прославился» тем, что прибил свои гениталии к брусчатке Красной площади, частично отрезал себе ухо, сидя голышом на заборе НИИ имени Сербского, а также попытался поджечь дверь здания ФСБ на Лубянке. Кроме того, в России он был обвинен в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за ролика Павленского Бенжамен Гриво был вынужден сойти с предвыборной гонки на пост главы столицы Пятой республики.