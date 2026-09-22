Довели! — Меган Маркл заметили в пабе после переезда в Британию

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 63 0

Герцогиня Сассекская встретилась с человеком, которому может сливать королевские секреты.

Чем занимается Меган Маркл после переезда в Британию

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Page Six: Меган Маркл заметили в пабе после переезда в Британию

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл заметили в одном из пабов, где она встретилась с давней подругой Эллен Дедженерес. Об этом сообщило Page Six.

Меган Маркл впервые появилась на публике после переезда в Великобританию вместе с принцем Гарри. Бывшая актриса посетила паб XVIII века недалеко от Берфорда в графстве Оксфордшир.

Для выхода герцогиня Сассекская выбрала повседневную одежду: голубую джинсовую рубашку свободного кроя, белые джинсы и кроссовки. Также она взяла с собой черную куртку и надела солнцезащитные очки.

В заведение Меган приехала в сопровождении телохранителя.

В пабе Маркл встретилась с 68-летней американской телеведущей Эллен Дедженерес, которая переехала в Великобританию в 2024 году. Их связывает многолетняя дружба. Меган была гостьей шоу Эллен после отказа от королевских обязанностей и переезда в США в 2020 году.

Позже к ним присоединилась 53-летняя актриса Порша де Росси. Также на встрече присутствовала американская подруга Меган Келли Макки Зайфен, которая ранее помогала герцогине адаптироваться в обществе после переезда в США.

Зайфен опубликовала фотографию из британского паба и рассказала о своей поездке. На снимке она держит на руках шестимесячного сына Джека.

При этом появление Меган вместе с Эллен Дедженерес вызвало реакцию пользователей в Великобритании. Некоторые из них раскритиковали дружбу герцогини с телеведущей и заявили, что такая компания может повлиять на восприятие Меган британской публикой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.10
-0.10 96.37
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:54
Собянин: В «Коломенском» создали еще несколько точек притяжения для горожан
11:47
Землю накроет поток солнечного ветра: когда ждать магнитную бурю
11:42
Новый вызов Трампу: Канада и ЕС объявили о создании альянса
11:32
Пилот пострадал в результате жесткой посадки самолета в Ульяновской области
11:27
«Вам из поликлиники»: мошенники придумали новую схему на фоне сезона ОРВИ
11:20
Лавров и Рубио встретятся в Нью-Йорке 23 сентября

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
Наркоторговец просил клиентов гасить долги карточками покемонов
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен