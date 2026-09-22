Армия России ударила по НПЗ и табачной фабрике в Полтавской области Украины

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Эти предприятия использовались для нужд ВСУ.

Россия ударила по НПЗ в Полтавской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Армия России в ночь на 22 сентября ударила по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и табачной фабрике в городе Кременчуг Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В министерстве ответили, что НПЗ в Кременчуге — ключевое предприятие топливо-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. На нем осуществлялась первичная обработка нефти и выпуск топлива для нужд киевских боевиков.

Также ВС РФ нанесли удар по табачной фабрике в городе Кременчуге. На ней, как уточнили в Минобороны РФ, был организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары и по другим стратегически важным объектам Украины. В их числе предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов «Соврахим» в Павлограде Днепропетровской области. Этот завод тоже использовался для обеспечения нужд ВСУ. На нем, в частности, осуществлялось производство боевых частей для баллистических ракет «Файер Поинт».

Ранее Минобороны РЫФ сообщило, что ВС РФ с помощью высокоточного оружия и беспилотников поразили объекты ТЭК и ВПК на Украине. Удары были нанесены по заводам в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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