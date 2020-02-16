Подробности убийства в поселке Селятино в Подмосковье
В одном из рабочих общежитий мужчина на глазах у ребенка убил жену, а затем покончил с собой.
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Фото, видео: ТАСС / Игорь Зарембо; 5-tv.ru
Стали известны подробности убийства в одном из общежитий в рабочем поселке Селятино Московской области. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса. В ходе ссоры мужчина в присутствии ребенка 2009 года рождения выстрелил в женщину из обреза охотничьего ружья, после чего покончил с собой.
«Семья является многодетной, остальные дети в момент преступления находились у родственников. На месте происшествия работает следователь следственного отдела по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает старший помощник руководителя Главного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам знакомых супружеской пары, в семье воспитывается пятеро детей. Убитая женщина работала помощником нотариуса.
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