Подробности убийства в поселке Селятино в Подмосковье

Стали известны подробности убийства в одном из общежитий в рабочем поселке Селятино Московской области. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса. В ходе ссоры мужчина в присутствии ребенка 2009 года рождения выстрелил в женщину из обреза охотничьего ружья, после чего покончил с собой.

«Семья является многодетной, остальные дети в момент преступления находились у родственников. На месте происшествия работает следователь следственного отдела по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает старший помощник руководителя Главного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам знакомых супружеской пары, в семье воспитывается пятеро детей. Убитая женщина работала помощником нотариуса.