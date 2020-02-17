Волочкова решила отвоевать пенсию у Большого театра

Большой театр готов отправить Анастасию Волочкову на пенсию, но не намерен выплачивать ей положенное пособие. Об этом балерина рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», передает KP.RU.

По словам звезды, она пенсионерка с 38 лет. Ее трудовая книжка до сих пор лежит в Большом, но документ ей не выдают. Волочкова заявляет, что в 2003 году ее незаконно уволили из театра, потому что она «большая и толстая».

«Более нелепой причины он (худрук — Прим.ред.) не мог придумать. Я, как видите, не толстая, а просто высокая. И я через суд это доказала. Уволили меня не из-за моего веса, а потому что там процветала коррупция: любой человек с мешком денег решал, кто будет танцевать, а кто нет», — вспоминает балерина.

Она успешно оспорила действия руководства и до сих пор остается единственной, кто выиграл суд с этим учреждением. О себе знаменитость говорит, как о человеке принципиальном, и такую же принципиальность она намерена проявить в борьбе за пенсию — вне зависимости от того, какой окажется сумма.

«Мне даже пришлось обратиться к адвокату по поводу пенсии. Из принципа. Знакомые мне сказали, что я, наверное, буду получать копейки, хотя я — заслуженная артистка России. Я буду рада любой пенсии, лишь бы ее платили», — уверяет Волочкова.

По словам балерины, в Большом театре ее адвоката попросили доказать, что Анастасия была солисткой, а не танцевала в кордебалете. Этот факт насмешил бывшую приму и добавил азарта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова в одном полотенце заявила, что намерена перекраситься в сиреневый цвет.