Волочкова в одном полотенце заявила, что намерена перекраситься в сиреневый цвет
54-летняя балерина пригласила в дом «выездной салон красоты».
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова задумалась о кардинальной смене имиджа и посоветовалась по этому поводу с подписчиками. 54-летняя балерина опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в своей гостиной, прикрывая тело лишь маленьким полотенцем. На кадрах вокруг звезды ходит стилист и наносит на ее волосы краску.
«Когда салон красоты в столь поздний час приезжает на дом в лице моего персонального стилиста, то здесь сказать уже нечего. Это окрашивание превращается в праздник», — заявила артистка.
Внезапно с криком «подождите!» звезда вскочила с «парикмахерского кресла» и взяла в руки огромный букет.
«Оно (окрашивание — ред.) украшено белыми розами, которые подарил мне мой очень близкий человек. Спасибо огромное!» — поблагодарила балерина кого-то, находящегося за кадром.
Анастасия Волочкова настолько вдохновилась «ночным» окрашиванием, что решила променять свой блонд на другой весьма оригинальный оттенок.
«А у меня праздник каждый день, как вы знаете. Хочу посоветоваться. Мы решили, мне идет. Может, мне остаться в сиреневом цвете?» — спросила фолловеров знаменитость.
Вот только ответа на свой вопрос Анастасия Волочкова так никогда и не получит. Балерина закрыла от поклонников комментарии под публикациями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова шокировала пользователей сети посиневшими ступнями.
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