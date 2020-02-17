«Ангел»: Ходченкова показала новый снимок без макияжа

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Валентин Черников
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Поклонники пришли в восторг от черно-белого фото актрисы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @svetlana_khodchenkova

Новый снимок Светланы Ходченковой без косметики в очередной раз убедил фанатов, что красоту определяет не макияж. Артистка и прежде не стеснялась делиться кадрами, на которых предстает в естественном виде. В последнее время это стало происходить чаще, и поклонники этому только рады.

Instagram @svetlana_khodchenkova

На этот раз Ходченкова снялась крупным планом для черно-белого фото с растрепанной прической. Звезда прикрывает часть лица рукой, смотрит вниз и улыбается. Второй снимок из этой фотосессии намеренно размыт.

Пользователи предположили, что она прошла в домашней обстановке. Эта непринужденная, по-своему интимная атмосфера чувствуется в кадре. Изображенную на фото трогательно беззащитную Светлану сравнили с ангелом и юной девочкой.

«Такая красивая, без мейкапа еще лучше»;

«Очень красиво»;

«Света, во всех образах хороша»;

«Боже, ну как девочка совсем»;

«Какой же ты ангел. Нежный. Домашний», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова станцевала у пилона на туфлях-стрипах.

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