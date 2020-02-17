Вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги в Гонконге. Как сообщает газета South China Morning Post, инцидент произошел утром 17 февраля неподалеку от одного из магазинов.

Три злоумышленника в масках напали с ножом на сотрудника службы доставки и отобрали 50 упаковок с рулонами гигиенического изделия. Сумма нанесенного ущерба превысила одну тысячу гонконгских долларов (130 долларов США — Прим.ред.).

В полиции отметили, что местные жители могли пойти на преступление на фоне паники из-за нехватки товаров первой необходимости, вызванной вспышкой коронавируса.

Число зараженных новым внеклеточным агентом в Китае уже превысило 70 тысяч человек, скончались 1 770. В Гонконге зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом.