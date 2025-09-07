Опять летучие мыши: ученые обнаружили у рукокрылых новый вирус

В Австралии обнаружили новый вирус у летучих мышей

Группа исследователей из Австралии выявила новый вирус, названный Salt Gully (Соляной овраг), который был случайно обнаружен в анализах помета летучих мышей, оставленного на скалах еще в 2011 году. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По словам Дженнифер Барр, эксперта австралийского Центра по готовности к болезням, вирус уже более десяти лет циркулирует в природе, и предсказать его влияние на здоровье людей и животных невозможно. Лабораторные исследования показали, что Salt Gully не является уникальным, так как похожие штаммы уже давно вызывают беспокойство у жителей Азии.

Согласно материалам, Salt Gully имеет родственные связи с вирусами Nipah и Hendra.

За 25 лет наблюдений за Nipah зарегистрировано 750 случаев заражения, из которых 435 закончились летальным исходом. В то же время Hendra встречается значительно реже — с 1994 года зафиксировано всего семь случаев заболевания.

Оба этих вируса могут вызывать серьезные симптомы, такие как пена изо рта, судороги и воспаление мозга. Однако эксперты считают, что риск заражения вирусом Salt Gully для человека невысок.

Также стоит напомнить, что всем известная пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана вирусом, передавшимся от летучих мышей к людям, и по различным оценкам унесла жизни от 7 до 36 миллионов человек.

