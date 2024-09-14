Спасет только вакцина? Новая мутация COVID обманывает иммунитет

Роспотребнадзор: новую мутацию ковида не останавливают барьеры иммунитета
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
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Как защитить себя от новых штаммов?
Новая мутация COVID усиливает способность вируса преодолевать защиту, выстраиваемую в организме иммунной системой. Человеческое тело буквально не распознает угрозу и поэтому пропускает вирус, а затем он распространяется. Об этом сообщается в материале «Известий» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства призывают помнить о профилактике коронавируса. Необходимо соблюдать личную гигиену, в частности мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, а также не контактировать с инфицированными людьми.
«В последние две-три недели в РФ в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT», — отмечается в заявлении.
Этот процесс в начале сентября спровоцировал резкий рост заболеваемости коронавирусом. Медучреждения уже готовятся принимать большее число пациентов в период сезонного всплеска инфекции, а также выполняют комплексный план мероприятий по предупреждению заболеваемости, в том числе коронавируса. Кроме того, вакцинация помогает избежать последствий тяжелого недуга.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), вакцина от коронавируса «Конвасэл» остается эффективной в нынешней ситуации. На фоне распространения новых штаммов действенность препарата от новых вариантов инфекции такой же, как и для ее первоначального уханьского варианта.
Ранее 5-tv.ru разбирался, почему младенцы по всему миру страдают от неизвестной «супербактерии».
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