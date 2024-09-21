«Вопрос ближайших недель»: появление коронавируса XEC в России неизбежно

Во всем мире, особенно в Европе, уже наблюдается скачок заболеваемости и прогнозируется еще большее ухудшение эпидемиологической ситуации.

Разновидность коронавируса XEC, представляющая собой комбинацию более ранних подштаммов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, появится в России в течение ближайших недель. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил инфекционист, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОЦ МГУ Георгий Викулов.

«В любом случае эта разновидность будет в России. Я думаю, это вопрос ближайших недель. В течение месяца, скорее всего, случаи будут», — прогнозирует он.

По словам Викулова, появление ХЕС в России неизбежно, учитывая передачу заболевания воздушно-капельным путем и большой туристический поток, связывающий страну с другими государствами.

Между тем во всем мире, особенно в Европе, уже наблюдается резкий подъем заболеваемости и прогнозируется еще большее ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, зафиксированный в июне в Германии, на сегодня ХЕС уже выявлен в Словении, Ирландии, Бельгии, Швеции, Италии, Франции, Великобритании, Испании, Дании, а также в Канаде и Израиле.

«В России пока случаев заболеваемости нет, хотя подъем заболеваемости ОРВИ существенный — более 49% за последние 70 дней», — отметил Викулов.

По его словам, симптоматикой ХЕС ничем не отличается от прежних разновидностей омикрона и сопровождается повышением температуры, головной болью, выраженной общей слабостью и болью в мышцах, кашлем и болью в горле. Возможно также исчезновение обоняния, хотя этот симптом встречается нечасто.

В качестве мер профилактики эксперт рекомендовал использование антисептиков и средств индивидуальной защиты органов дыхания. Что касается массовой вакцинации против коронавируса, то она сейчас не проводится, так как нет данных об эффективности препаратов против новых вариантов инфекции, пояснил Викулов.

Он добавил, что все вакцины, которые ранее были допущены для иммунопрофилактики COVID-19, сейчас обновляются с учетом мутаций коронавируса, но ни одна пока не получила разрешения для масштабирования после обновления.

«С другой стороны, мы видим, что более 95% людей переносят заболевание в легкой форме. Патогенность коронавируса существенно уменьшилась, хотя распространение не уменьшается, а даже, я бы сказал, увеличивается, особенно в осенне-зимний период», — отметил инфекционист.

В качестве еще одной меры профилактики от заболевания Викулов назвал прививку от гриппа. Благодаря ей заболевание коронавирусом может протекать в более легкой или бессимптомной форме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России фиксируется увеличение количества вариантов COVID-19, способных обходить иммунитет.