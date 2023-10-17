Привет, иммунитет: какие прививки обязательно должны делать все взрослые

Многие думают, что прививки, поставленные в раннем детстве, будут действовать всю жизнь. Но так ли это на самом деле?

Сегодня большинство людей хорошо осведомлены о важности прививок и последствиях, которые могут настигнуть в случае отказа от них. Поэтому исправно вакцинируют свое чадо перед детским садом и школой, совсем не задумываясь, что это необходимая мера безопасности не только для детей, но и для взрослых.

Тот же грипп, ежегодно атакующий иммунитет с наступлением холодов, в среднем приводит к смерти 650 тысяч взрослых и 1,7 миллиона детей по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так какие прививки нужно регулярно делать во взрослом возрасте и с какой периодичностью? А которые из них требуются только в детстве и действуют всю оставшуюся жизнь — на эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Что такое вакцина и почему она настолько важна

Страшные пандемии бушевали на планете не один век, унося жизни миллионов людей. Человечество сумело их одолеть, но страшные названия до сих пор известны каждому — бубонная чума, испанка, холера. Заболевших лечили окуриванием, колокольным звоном, кровопусканием и другими изощренными методами, что было совершенно неэффективно.

Мир остро нуждался в быстром и надежном лекарстве. Руку к созданию первого прототипа современной вакцины лишь в начале XVIII века приложил британский врач Эдвард Дженнер. В то время в Европе буйствовала черная оспа, покрывавшая все тело больного водянистой сыпью. От нее умирал каждый шестой взрослый, и каждый третий ребенок. В самый разгар пандемии первооткрыватель заметил, что крестьяне реже заболевают, следовательно — они каким-то образом получали иммунитет.

Тогда он решился на опасный эксперимент и заразил восьмилетнего сына своего садовника коровьей оспой. Мальчик на удивление легко перенес болезнь. Спустя полтора месяца его заразили уже человеческим штаммом, но характерные симптомы не проявились.

Так Эдвард Дженнер создал уникальный метод выработки иммунитета через заражение ослабленной версией вируса или инфекции. На его базе были созданы вакцины против других заболеваний, что значительно повысило уровень выживаемости. Но сегодня, несмотря на значительное развитие медицины, прививки все еще остаются важной профилактикой. Более того, потребность в них лишь растет.

«Актуальным становится вопрос вакцинации для людей старшего возраста. Это связано с тем, что продолжительность жизни увеличивается, а вместе с ней, соответственно, и количество хронических заболеваний. Начиная, можно сказать, с 60 лет иммунная система человека претерпевает определенные изменения, которые прогрессируют с каждым последующим годом», — объясняет эксперт.

Следовательно, не все прививки, сделанные в детстве, смогут обеспечить иммунитет вплоть до старости. Поэтому ряд вакцинаций нужно делать регулярно в течение жизни.

Что такое календарь вакцинации и какие прививки в него входят

В календаре вакцинации содержатся прививки от различных заболеваний, таких как корь, краснуха, свинка, столбняк, гепатит и другие. Они вводятся в определенном возрасте, чтобы эффективно предотвращать распространение инфекций и защищать население от новых вспышек смертельных болезней. Большая часть делается уже в первый год жизни.

Гепатит В — первая прививка делается сразу после рождения, а затем еще раз в возрасте 1, 6 и 12 месяцев;

Туберкулез — через 3-7 дней после рождения, ревакцинация — в 1 год;

Пневмококковая инфекция — на втором месяце жизни, повторно — через 12 месяцев;

Дифтерия, коклюш, столбняк и полиомиелит — первая в три месяца, и после еще две ревакцинации с перерывом в 1,5-2 месяца, и затем в 6 лет;

Корь, краснуха, паротит — в 1 год и затем повторно в 6 лет, в дальнейшем ревакцинация проводится в 30 лет и дополнительно в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Другие виды прививок назначаются только в том случае, если ребенок входит в группу риска. Однако согласно законодательству России даже от обязательных прививок можно отказаться, но это повлечет ряд трудностей в будущем. Во-первых, не вакцинированный ребенок рискует заразиться смертельными болезнями уже в первые годы жизни, когда его иммунитет недостаточно силен. Во-вторых, в случае вспышек (той же кори), его первым закроют на карантин до истечения инкубационного периода заболевания, который зачастую длится около двух недель. Это чревато проблемами в усвоении учебного материала и социализации.

Узнать о прививках, сделанных в раннем детстве, можно в персональной больничной карте. В случае ее утери нужно обратиться в свою поликлинику и запросить выписку. Кроме того, во взрослом возрасте по желанию можно сделать дополнительные прививки:

от папилломавирусной, менингококковой и ротавирусной инфекции;

от ветряной оспы (если человек не переболел в юном возрасте).



От каких болезней нужно обязательно прививаться взрослым

В течение жизни без вакцинации тоже не обойтись. Каждый год с наступлением холодов иммунитет человека проходит немало испытаний. Среди них ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), ОРЗ (острое респираторное заболевание), риносинуситы. Но самый опасный и требующий наибольшего внимания — грипп, который постоянно мутирует и дает осложнения.

«Грипп — это респираторное заболевание, которое может представлять опасность для взрослых и пожилых людей. Поэтому против гриппа нужно прививаться в зависимости от сезона (чаще всего осенью). <…> Вакцинироваться [врачи] рекомендуют каждый год, потому что вирус гриппа меняется и быстро подстраивается под новые условия», — комментирует эксперт.

Однако это не единственная болезнь, которая может настигнуть в зрелом возрасте. Врач предупреждает об опасности герпеса представителей возрастных групп. Прививки от него и менингококка (возбудитель менингита) обязательны для людей старше 60 лет.

«Плановая вакцинация обычно проводится каждые десять лет. И, соответственно, существует экстренная — после получения травмы, какого-то ранения и так далее. Но чаще всего прививки ставятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией», — поясняет врач.

Также озаботиться вопросом вакцинации следует женщинам, которые планируют беременность. Особенно важно сделать прививки от краснухи, кори, гепатита В, дифтерии, столбняка и эпидемического паротита. В том случае, если женщина заболеет в период вынашивания ребенка, существует риск осложнений, врожденных патологий и даже смерти плода.

К экстренным процедурам, которые можно проводить во время беременности относятся:

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Грипп — с 14 недели;

Коронавирус — с 22 недели;

Коклюш, дифтерия, столбняк — с 16 недели;

Гепатит А и В, клещевой энцефалит, бешенство, дифтерия — на любом сроке при высоком риске заражения;

Столбняк — в экстренном случае во второй половине срока;

А в календаре вакцинации путешественников обязательно должны быть дополнительные прививки от брюшного тифа, желтой лихорадки и малярии.

Эффект бабочки: к чему приводит массовый отказ от прививок

Споры между сторонниками вакцинации и ее ярыми противниками не утихают никогда. Одни настаивают на том, что прививки потенциально опасны и могут лишь навредить серьезными побочными эффектами. В то время как другие твердят, что те, кто отказывается от профилактики, становятся главной причиной опасных пандемий.

И хотя в законодательстве Российской Федерации прописано, что прививки — это личный выбор каждого, массовый отказ от профилактики может привести к катастрофическим последствиям. Точнее, уже приводил, но в других странах.

Коклюш, «подкосивший» всю Японию

В далеком 1974 году в Стране восходящего солнца вследствие осложнения после прививки от коклюша умерла девочка, а спустя год по той же причине скончался уже второй ребенок.

Началась паника, правительство в срочном порядке отменило прививки от коклюша на три месяца и после тщательного исследования приняло решение прививать детей по достижении двух лет (ранее это делали в три месяца). Нововведение, как ожидалось, должно было стабилизировать ситуацию, но испуганные родители отказывались от профилактики вовсе. Согласно статистике, от смертоносной болезни среди десяти детей в лучшем случае был вакцинирован всего один.

Это продолжалось в течение семи лет, пока не был создан более безопасный аналог. За это время уровень заболеваемости опасной инфекцией в Японии среди детей вырос почти в десять раз. К счастью, ситуацию удалось стабилизировать.

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Дифтерия, бушевавшая в СССР

Страшная вспышка агрессивной инфекции, которая зачастую поражает сердце, почки и нервную систему, настигла Советский Союз в середине 1980-х. Примечательно, что еще несколькими годами ранее количество заболевшими исчислялось парой десятков в год. Однако в один момент статистика взлетела.

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Часть исследователей связывает произошедшее с ростом антипрививочных настроений в СССР. Но факт один — взрослые и дети начали массово отказываться от прививок против дифтерии. В 1994 году в пик эпидемии количество заболевших достигло сорока тысяч, а умерло в конечном итоге больше тысячи людей. И лишь совместными усилиями со Всемирной организацией здравоохранения правительству удалось подавить вспышку — вакцинация проводилась бесплатно, также для этого выделялись особые дни. А сегодня в России дифтерией заражается не более десяти человек в год.

Недавняя вспышка кори

Это может быть удивительным, но корь бушует в мире начиная с 2019 года. За это время уровень заболеваемости увеличился на целых триста процентов. Единственным, что держало эпидемиологическую ситуацию в России под контролем, был коллективный иммунитет — большинство людей привили от инфекции вскоре после рождения. Но это не значит, что люди с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом были также надежно защищены

А ведь именно легкомысленное отношение к болезни и вакцинации сделали корь настолько распространенной. Именно поэтому не стоит пренебрегать ежегодными прививками. Ведь это забота не только о своем здоровье, но и об окружающих.